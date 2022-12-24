Митрюшкин заявил, что ему всегда хотелось развеять миф о недружелюбности русских

Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин поделился мнением, посему российские голкиперы мало востребованы за рубежом.

«Я все-таки понимаю, что в Европе больше надеются на своих. Это сто процентов. Почему много европейцев играют там? Потому что они с детства в этой структуре. Нас немного побаиваются, не понимают, какой менталитет у нас. Мне всегда хотелось развеять этот миф, что мы какие-то закрытые, недружелюбные. Мне хотелось играть и показывать, что «Мы можем!». Переход Лунева в «Байер»? С Андреем мы общаемся довольно часто. Ему самому хочется быть лучше в игре ногами. На линии — все русские вратари хорошие. А вот игра ногами — другое», — приводит слова Митрюшкина официальный сайт «Химок».

26-летний россиянин выступал за дрезденское «Динамо», немецкую «Фортуну» и швейцарский «Сьон».