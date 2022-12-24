Роднина: «Нашему футболу нужно уходить в Азию. Чемпионат мира показал, что там есть развитие»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» высказалась о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Кажется, нашему футболу и нужно уходить в Азию. Не надо говорить, что весь наш спорт отвернулся от Европы. Везде разные федерации, разное отношение к российским спортсменам. Если даже говорить о футболе, этот чемпионат мира показал, что футбол развивается в странах Азии. Африка показала мощный результат. Футбол в Европе сильный за счет клубных команд — больше традиций, больше денег», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.