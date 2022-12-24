Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:30

Митрюшкин назвал Акинфеева лучшим вратарем 21 века в российском футболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин поделился мнением о лучшем российском вратаре 21 века.

«Лучший российский вратарь в 21 веке? Акинфеев! Конечно, все вратари его уважают, он внес огромнейший вклад в российский футбол — чемпионат мира, Кубок УЕФА. Тут без вопросов! Сергей Овчинников мне нравился своим характером, харизмой. В детстве это один из самых любимых русских вратарей. Когда я играл за дубль, он был тренером вратарей ЦСКА, меня очень обрадовало, что он иногда подходил, давал советы, хвалил после матчей. Это мне очень запомнилось, было очень приятно. Матфей Сафонов сейчас играет на высоком уровне. Саня Селихов, Артем Ребров, Сергей Песьяков, Андрей Дикань — я со всеми работал, как я могу что-то говорить про них? Они мои друзья, не хочу ставить кого-то ниже или выше», — приводит слова Митрюшкина официальный сайт «Химок».

Он также рассказал, кого считает идеальным вратарем.

«Мне больше всего нравится Нойер: игра на линии, игра ногами. Как футбольный персонаж он мне очень импонирует. Конечно, очень много хороших вратарей, каждый год кто-то выстреливает. Например, Эдуард Менди. Но в этом сезоне он уже не так хорош. Кепа вытеснил его из состава «Челси». Для меня Мануэль Нойер — номер один», — приводит слова Митрюшкина официальный сайт «Химок».

36-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Всего за армейский клуб он провел 723 матча, пропустил 649 мячей и 303 раза отстоял на ноль.

Источник: https://fckhimki.com/press/sezon-2022-2023/dekabr/mne-vsegda-khotelos-razveyat-mif-chto-my-zakrytye-i-nedruzhelyubnye-intervyu-antona-mitryushkina/
Антон Митрюшкин
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Митрюшкин заявил, что ему всегда хотелось развеять миф о недружелюбности русских

Сперцян стал самым подорожавшим игроком РПЛ в 2022 году
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости