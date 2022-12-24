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Сперцян стал самым подорожавшим игроком РПЛ в 2022 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Портал Transfermarkt представил десятку самых подорожавших футболистов Российской Премьер-лиги в 2022 году.

Самым подорожавшим игроком в 2022 году стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Стоимость игрока выросла на шесть миллионов евро и теперь он оценивается в девять миллионов евро. По четыре миллиона евро прибавили форвард «Спартака» Шамар Николсон (семь миллионов евро) и хавбек «Ростова» Даниил Уткин (€семь миллионов евро).

Полностью топ-10 самых подорожавших за 2022 год игроков РПЛ выглядит следующим образом:

1. Эдуард Сперцян («Краснодар», 9 (+6) миллионов евро);

2. Шамар Николсон («Спартак», 7 (+4) миллионов евро);

3. Даниил Уткин («Ростов», 7 (+4) миллионов евро);

4. Данил Глебов («Ростов», 7,5 (+3,5) миллионов евро);

5. Вендел («Зенит», 22 (+3) миллионов евро);

6. Арсен Захарян («Динамо», 15 (+3) миллионов евро);

7. Густаво Мантуан («Зенит», 3 (+3) миллионов евро);

8. Хорхе Карраскаль (ЦСКА, 9 (+2,8) миллионов евро);

9. Александр Сильянов («Ростов», 3,5 (+2,6) миллионов евро);

10.Александр Коваленко («Крылья Советов», 2,5 (+2,4) миллионов евро).

Даниил Уткин
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
Шамар Николсон
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Факел

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