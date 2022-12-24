Сперцян стал самым подорожавшим игроком РПЛ в 2022 году

Портал Transfermarkt представил десятку самых подорожавших футболистов Российской Премьер-лиги в 2022 году.

Самым подорожавшим игроком в 2022 году стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Стоимость игрока выросла на шесть миллионов евро и теперь он оценивается в девять миллионов евро. По четыре миллиона евро прибавили форвард «Спартака» Шамар Николсон (семь миллионов евро) и хавбек «Ростова» Даниил Уткин (€семь миллионов евро).

Полностью топ-10 самых подорожавших за 2022 год игроков РПЛ выглядит следующим образом:

1. Эдуард Сперцян («Краснодар», 9 (+6) миллионов евро);

2. Шамар Николсон («Спартак», 7 (+4) миллионов евро);

3. Даниил Уткин («Ростов», 7 (+4) миллионов евро);

4. Данил Глебов («Ростов», 7,5 (+3,5) миллионов евро);

5. Вендел («Зенит», 22 (+3) миллионов евро);

6. Арсен Захарян («Динамо», 15 (+3) миллионов евро);

7. Густаво Мантуан («Зенит», 3 (+3) миллионов евро);

8. Хорхе Карраскаль (ЦСКА, 9 (+2,8) миллионов евро);

9. Александр Сильянов («Ростов», 3,5 (+2,6) миллионов евро);

10.Александр Коваленко («Крылья Советов», 2,5 (+2,4) миллионов евро).