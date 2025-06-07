Адиев хочет видеть в «Крыльях» Зиньковского и Салтыкова

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев в интервью «СЭ» рассказал, что хотел бы продлить аренду полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

— А вы бы хотели продлить аренду Антона Зиньковского, права на которого принадлежат «Спартаку»?

— Да. Антон находится в моем списке тех потенциальных новичков, о которых сказал выше. Я обозначил желание руководству: если есть возможность, нужно продлить его аренду.

— А нет мысли взять в аренду у «Локомотива» Никиту Салтыкова, который пока так и не смог проявить себя в составе москвичей?

— Да, я бы хотел и его видеть в составе «Крыльев». Посмотрим, получится ли это.

Зиньковский провел вторую часть сезона-2024/25 в «Крыльях Советов». Он сыграл в 11 матчах и сделал 1 результативную передачу.

Салтыков перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив» в июне 2024 года. В сезоне-2024/25 хавбек принял участие в 11 играх железнодорожников и сделал 1 голевой пас.