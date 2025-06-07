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Адиев хочет видеть в «Крыльях» Зиньковского и Салтыкова

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Антон Зиньковский (с мячом).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев в интервью «СЭ» рассказал, что хотел бы продлить аренду полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

— А вы бы хотели продлить аренду Антона Зиньковского, права на которого принадлежат «Спартаку»?

— Да. Антон находится в моем списке тех потенциальных новичков, о которых сказал выше. Я обозначил желание руководству: если есть возможность, нужно продлить его аренду.

— А нет мысли взять в аренду у «Локомотива» Никиту Салтыкова, который пока так и не смог проявить себя в составе москвичей?

— Да, я бы хотел и его видеть в составе «Крыльев». Посмотрим, получится ли это.

Зиньковский провел вторую часть сезона-2024/25 в «Крыльях Советов». Он сыграл в 11 матчах и сделал 1 результативную передачу.

Салтыков перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив» в июне 2024 года. В сезоне-2024/25 хавбек принял участие в 11 играх железнодорожников и сделал 1 голевой пас.

Магомед Адиев.«Цель попасть в восьмерку была озвучена, нужно шесть-семь трансферов». Адиев — о задачах «Крыльев», Осинькине и Зиньковском

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Антон Зиньковский
Магомед Адиев
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ФК Крылья Советов (Самара)
Никита Салтыков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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