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Дьяков: «Лепскому и Майсторовичу будет сложно конкурировать с Бальбуэной и Фернандесом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков оценил игру защитников бело-голубых Милана Майсторовича и Ивана Лепского в матче 1-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

«Динамо» уверенно победило «Факел», значит, все были в порядке. Хотя в обороне у бело-голубых очень молодые ребята играли, им по 19 лет, а уже в основе большой команды. У них все впереди. Личка молодец, что не боится доверять молодым и дает им шанс. Но и в целом «Факел» — удобный соперник, с которым можно рисковать и активно использовать молодежь. Посмотрим, как будет в матчах с топ-клубами.
Лепскому и Майсторовичу будет сложно конкурировать с Бальбуэной и Фернандесом, но все возможно. Сезон длинный, может произойти все, что угодно: от травм до дисквалификаций. Молодым ребятам есть куда расти и стремиться. Когда тебе 19 лет и ты сыграл за сезон хотя бы матчей пять, то это уже хороший показатель. Учитывая, что Майсторович и Лепский не в командах, которые борются за выживание, а играют в клубе-претенденте на чемпионство", — приводит Legalbet слова Дьякова.

«Динамо» в следующем туре чемпионата России-2024/25 сыграет дома против «Локомотива».

Источник: Legalbet
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