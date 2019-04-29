Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук высказался в адрес форварда Федора Смолова. Он отметил, что его результативность может быть связана с психологией.

– Что у вас изменилось по сравнению с прошлым сезоном? Вы тогда не всегда попадали в старт, а сейчас вы один из лидеров. Чувствуете себя лидером?

– У нас много квалифицированных игроков, – сказал Миранчук в эфире программы "Футбол России" на канале Россия 24. – Наверное, не то, что лидером, но одним из, так как постоянно играю. У тех, кто постоянно играет, наверное больше задач, чем у тех, кто выходит на замену. Это скорее не груз, а ответственность становится выше. И где-то это сидит в голове, что надо в решающих моментах брать на себя ответственность и делать до конца игровые моменты. Надеюсь, что справимся с этой ответственностью.

– С Фарфаном уже хорошо понимаете друг друга.

– Всегда было с ним было приятно. Как-то так совпало. Хорошие игроки – с ними язык один.

– Почему Смолов не забивает так много, как в Краснодаре"?

– Может он зациклился на том, что нужно забивать. Надо не то, что забыть об этом, а переключиться на другой лад. И моменты сами найдут его, удача повернется к нему снова. Верю, что у него все получится. У него непростая карьера, думаю, он справится. Ему нужно психологически перейти на другой лад.

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