Миодраг Божович: «Рисунок игры у «Крыльев» есть»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча 6-го тура чемпионата России против «Урала». По словам специалиста, самарцы в предыдущих турах уступали по одинаковой схеме.

— Все игры, которые мы проиграли, проиграли одинаково, — сказал Божович в эфире «Матч премьер». — Первый тайм начинали очень плохо, потом играли гораздо лучше противника. Какой-то рисунок игры есть, но, к сожалению, три поражения подряд. Сейчас надо остановить черную полосу и набрать очки.

— Знаете, как это сделать?

— Знаем, заберем очки руками.