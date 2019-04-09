Минспорт Дагестана продолжает искать варианты финансирования "Анжи"

Власти Дагестана продолжают искать варианты финансирования махачкалинского "Анжи", общий долг которого составляет порядка 250 миллионов рублей. Минспорт региона пытается привлечь заинтересованных бизнесменов и меценатов. Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов.

По его словам, на содержание клуба в год необходимо около 360 миллионов рублей.

- Мы гордимся "Анжи", это бренд нашей республики, благодаря которому знают Дагестан, - цитирует ТАСС Магомедова. - Но, к сожалению, средств для финансирования клуба нет, особенно в минспорте, где каждая копейка на счету.

В настоящее время мы продолжаем искать варианты финансирования клуба, пытаемся привлечь меценатов, заинтересованных бизнесменов, чтобы помочь клубу.