Лещенко: «Место где-то в тройке — будет уже хорошо для «Динамо»

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко считает, что место в тройке будет хорошим результатом для московской команды.

«Какие ожидания? Особых нет ожиданий, прогнозировать сейчас очень сложно. Судя по предварительным играм, которые были в Эмиратах, «Динамо» выглядело достаточно сомнительно. Я думаю, что наше место где-то в тройке — будет уже хорошо. А так, можем занять место и в середине таблицы. Пока не вижу особой радости», — цитирует NEWS.ru Лещенко.

После 18 туров «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.