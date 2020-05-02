Михаил Боярский: «Меня не сильно интересует, получится ли у Кокорина в Европе. Главное, чтобы в «Зените» получилось»

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский с нетерпением ждет, когда нападающий Александр Кокорин вернется в питерский клуб.

— Что делать с Кокориным?

— Весной он продемонстрировал замечательную футбольную форму. Мне бы очень хотелось, чтобы Кокорин как можно скорее вернулся в «Зенит». Возлагаю на него много надежд.

— Сам он недавно намекнул, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.

— Это его выбор, не могу ему в данном случае что-либо навязывать. Но я был бы рад увидеть его у нас. Получится ли у Кокорина в Европе? Это меня, если честно, не очень интересует. Главное, чтобы в «Зените» у его получилось (улыбается).

— Дзюба, Азмун, Кокорин — не многовато ли форвардов?

— Нет. Всем хватит места на поле. Не стоит отказываться от таких футболистов, как Кокорин. Все пригодятся.

— Вчера исполнилось 12 лет легендарной победе «Зенита» над «Баварией».

— В карете прошлого далеко не уедешь. Я жду сегодняшних побед. У нас было много спортивных достижений, не только в футболе. Это все наша история, которая делает честь нашей стране. Но все-таки я предпочитаю смотреть вперед.

— Скептики до сих пор считают, что не все в том матче было чисто...

— Я не люблю заговорщиков. Предпочитаю говорить о результате. Сморите на табло. Там все ясно и понятно. (Виталий Айрапетов)