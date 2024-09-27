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Сегодня, 14:03

Абена: «Все футболисты «Спартака» могли бы заиграть в лучших лигах Европы»

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Защитник «Спартака» Миенти Абена считает, что все его одноклубники могли бы себя проявить в топ-лигах Европы.

«Кто из футболистов «Спартака» мог бы заиграть в лучших лигах Европы? Я думаю, что все. Почему нет? У нас все игроки высокого уровня — то, что все наши ребята показывают на поле, доказывает это. Я считаю, что все футболисты «Спартака» способны играть на высочайшем уровне», — приводит слова Абены «РБ Спорт».

После девяти туров команда Деяна Станковича идет на пятом месте в таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем матче красно-белые встретятся с «Локомотивом».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
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2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
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12
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13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
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