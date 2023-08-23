«Спартак» продлил контракт с Шильцовым и отдал его в аренду «Родине»

Полузащитник «Спартака» Константин Шильцов на правах аренды будет выступать за «Родину», сообщается на официальном сайте красно-белых.

Перед уходом 21-летний полузащитник продлил контракт со «Спартаком». В соглашении между клубами предусмотрена опция выкупа.

В активе Шильцова один матч за основную команду «Спартака». В 2020 году он дебютировал за красно-белых в матче Кубка России против «Енисея» (0:1).

В прошедшем сезоне полузащитник на правах аренды играл за «Пари НН». Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за нижегородцев.