Мещеряков о заявлении Тарасова: «Вопрос не в деньгах, а в установленном порядке»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал «СЭ» информацию о подаче полузащитником Дмитрием Тарасовым заявление в РФС о компенсации 12 тысяч евро за лечение и реабилитацию после полученной травмы.

— У меня комментарий очень простой: вопрос не в деньгах. Вопрос о выполнении всеми установленного порядка и правил, — сказал Мещеряков по телефону. — Мы ко всем игрокам, в том числе и бывшим, относится с огромным уважением. Я не знаю, почему Тарасов так считает. Наверное, он в РФС подробно изложит свою позицию, когда этот вопрос будет рассматриваться. До этого добавлять что-то к тому, что я уже сказал, было бы некорректно.

— Тарасов пытался с вами связаться? Говорил что-то?

— Дмитрий много что говорит. Но я привык реагировать на действия, а не на слова. Он за последнее время, по-моему, решил поменять сферу деятельности с футбола на что-то иное. (Александр Рогулев)

Тарасов требует у «Локомотива» 12 тысяч евро за операцию

Тарасов не комментирует обращение в РФС по «Локомотиву»