Мелкадзе выполнил трюк с подбрасыванием бутылки. Видео

"Спартак" выложил видео с утренней тренировки на сборах в Австрии. Футболисты выполняли разные практические и игровые задания, а нападающий красно-белых Георгий Мелкадзе смог исполнить трюк с подбрасыванием бутылки. Для этого ему понадобилось несколько попыток. В итоге бутылка, когда Мелкадзе выбил из-под нее мяч, встала на дно.
😱 Мелкадзе всех впечатлил! Утренняя тренировка в Австрии— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 июня 2019 г.
Полное видео смотрите по ссылке: https://t.co/MT8k5AjMBv#КрасноБелаяАвстрия pic.twitter.com/fBQcG0qVkJ
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