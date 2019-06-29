Мелкадзе выполнил трюк с подбрасыванием бутылки. Видео

"Спартак" выложил видео с утренней тренировки на сборах в Австрии. Футболисты выполняли разные практические и игровые задания, а нападающий красно-белых Георгий Мелкадзе смог исполнить трюк с подбрасыванием бутылки. Для этого ему понадобилось несколько попыток. В итоге бутылка, когда Мелкадзе выбил из-под нее мяч, встала на дно.