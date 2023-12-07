Медведев рассказал, что «Зенит» на сборах проведет турнир с командами БРИКС

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что команда проведет турнир с участием 4 команд стран БРИКС. Соперниками российского клуба станут команды из Китая, Катара и Бразилии.

«Помимо тренировочных сборов в Абу-Даби, в Катаре будет проведен турнир с участием 4 команд стран БРИКС. В соперниках у «Зенита» будут команды из Китая, Катара и Бразилии. Будет проведен круговой турнир. Может быть, разыграем и суперфинал с участием первого и второго мест. Будет вручен приз, который предварительно получил название «Кубок равноправия», — сказал Медведев.

После 17 туров «Зенит» идет на 2-м месте в турнирной таблице (33 очка) чемпионата России.