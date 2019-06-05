Медицинская служба "Спартака" признана лучшей в РПЛ

"Спартак" на своем официальном сайте сообщил о том, что медицинская служба клуба была признана лучшей в премьер-лиге. РПЛ совместно с медицинским комитетом РФС подвела итоги конкурса "Лучшая медицинская служба клубов РПЛ". Первое место заняла медицинская служба "Спартака".

– Уровень организации медицинских служб и качество медицинской помощи, оказываемой футболистам, оценивала авторитетная независимая комиссия под председательством профессора Евгения Ачкасова – заведующего кафедрой спортивной медицины Первого МГМУ им. Сеченова, – говорится в сообщении красно-белых. – Оценивались квалификация врачей, научная и антидопинговая деятельность, соответствие требованиям медицинского регламента РФС, ведение медицинской документации, использование современных методов лечения и реабилитации. Поздравляем медицинский департамент красно-белых с победой в почетном конкурсе!