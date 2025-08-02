Чемпионская игра за «Локомотив» стала для Гильерме самым памятным матчем в карьере

Координатор по развитию и подготовке вратарей молодежных команд и академии «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, что самым памятным матчем в карьере вратаря для него является чемпионская игра «Локомотива» против «Зенита» в сезоне-2017/18.

«Для меня самым памятным в карьере является матч против «Зенита» за «Локомотив», когда мы стали чемпионами России. Это было незабываемо», — цитирует 39-летнего Гильерме ТАСС.

Игра «Локомотива» и «Зенита» в 29-м туре РПЛ в сезоне-2017/18 прошла в Москве 5 мая 2018 года и завершилась со счетом 1:0. После этого красно-зеленые досрочно стали чемпионами страны.

Гилерме играл за «Локомотив» в 2017-2024 годах, вместе с московским клубом он стал чемпионом России, четыре раза выиграл кубок страны и один раз — Суперкубок России.

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