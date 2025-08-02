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Чемпионская игра за «Локомотив» стала для Гильерме самым памятным матчем в карьере

Павел Лопатко

Координатор по развитию и подготовке вратарей молодежных команд и академии «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, что самым памятным матчем в карьере вратаря для него является чемпионская игра «Локомотива» против «Зенита» в сезоне-2017/18.

«Для меня самым памятным в карьере является матч против «Зенита» за «Локомотив», когда мы стали чемпионами России. Это было незабываемо», — цитирует 39-летнего Гильерме ТАСС.

Игра «Локомотива» и «Зенита» в 29-м туре РПЛ в сезоне-2017/18 прошла в Москве 5 мая 2018 года и завершилась со счетом 1:0. После этого красно-зеленые досрочно стали чемпионами страны.

Гилерме играл за «Локомотив» в 2017-2024 годах, вместе с московским клубом он стал чемпионом России, четыре раза выиграл кубок страны и один раз — Суперкубок России.

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Источник: ТАСС
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Маринато Гильерме
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
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 3
П
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Юрий Горшков

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 2
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 2
И К Ж
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Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
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