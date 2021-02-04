Матыцин поздравил Дюкова с переизбранием на пост главы РФС

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Александра Дюкова с переизбранием на пост президента Российского футбольного союза.

«За те два года, что Александр Валерьевич находится во главе РФС, им проделана большая работа по развитию футбола, прежде всего, детско-юношеского и массового, — цитирует Матыцин пресс-служба министерства. — Сотрудничество Минспорта и РФС носит комплексный характер и направлено на увеличение количества детей и взрослых, занимающихся футболом, поддержку талантливых молодых спортсменов, строительство современных футбольных полей и площадок, создание региональных центров подготовки футболистов и детских футбольных центров».

Матыцин отметил, что для реализации этих целей Минспорт России и РФС заключают соглашения с субъектами Российской Федерации и региональными федерациями футбола в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и общенациональной стратегии развитии футбола в России до 2030 года.

Министр выразил уверенность, что совместными усилиями будут созданы необходимые условия для доступных занятий футболом во всех регионах страны, и пожелал глава РФС и всему коллективу организации дальнейшей плодотворной деятельности и реализации всех планов.