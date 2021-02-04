РПЛ рассказала о ситуации в «Тамбове»

Российская премьер-лига (РПЛ) окажет помощь «Тамбову» в связи с тяжелой финансовой ситуацией, сообщается в Telegram-канале лиги.

«По завершении общего собрания РПЛ состоялось предметное обсуждение тяжелой финансовой ситуации, в которую попал «Тамбов». На встрече была изучена дорожная карта по выводу тамбовского клуба из кризиса. В заседании по телефонной связи принял участие губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Комплекс мер, намеченный на собрании, должен помочь «Тамбову» с выплатой долгов и, с точки зрения участников процесса, позволит команде продолжить выступление в розыгрыше Тинькофф РПЛ-2020/21», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что в ближайшее время клубы РПЛ проведут еще одно собрание, посвященное антикризисному плану.

Ранее, 25 января, генеральный директор тамбовчан Ольга Коновалова сообщила, что команда с высокой долей вероятности снимется с чемпионата России и прекратит существование.

«Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Клуб имеет серьезные финансовые проблемы, на данный момент в команде осталось менее 9 футболистов.