Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился эмоциями перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

— Мы каждую игру играем на победу. Просто не всегда получается, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». — Хотим прервать неудачную серию против ЦСКА.

Крупное поражение от «Зенита» выбило нас из колеи. Но мы психологически восстановились и готовы дать бой.

Да, у нас есть кадровые проблемы. Но они у нас есть на протяжении всего сезона. Две игры подряд не провели одним и тем же составом.

Рыков и Бикфалви должны восстановиться к матчу против «Тамбова».