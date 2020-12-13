Матвеев — о матче с ЦСКА: «Хотим прервать неудачную серию»
18:59
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился эмоциями перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
— Мы каждую игру играем на победу. Просто не всегда получается, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». — Хотим прервать неудачную серию против ЦСКА.
Крупное поражение от «Зенита» выбило нас из колеи. Но мы психологически восстановились и готовы дать бой.
Да, у нас есть кадровые проблемы. Но они у нас есть на протяжении всего сезона. Две игры подряд не провели одним и тем же составом.
Рыков и Бикфалви должны восстановиться к матчу против «Тамбова».
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