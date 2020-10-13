Матч «Спартак» — «Динамо» назначен на 21 ноября
21:06
РПЛ опубликовала расписание матчей 15-го тура чемпионата. В центральной встрече тура «Спартак» на своем поле примет «Динамо». Встреча состоится 21 ноября.
15-й тур
21 ноября (суббота)
«Краснодар» — «Тамбов» (14.00)
«Ахмат» — «Зенит» (16.30)
«Локомотив» — «Арсенал» (19.00)
«Спартак» — «Динамо» (19.00)
22 ноября (воскресенье)
ЦСКА — «Сочи» (14.00)
«Ротор» — «Урал» (16.30)
«Рубин» — «Ростов» (19.00)
23 ноября (понедельник)
«Уфа» — «Химки» (17.00)
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