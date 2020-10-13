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Матч «Спартак» — «Динамо» назначен на 21 ноября

21:06
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РПЛ опубликовала расписание матчей 15-го тура чемпионата. В центральной встрече тура «Спартак» на своем поле примет «Динамо». Встреча состоится 21 ноября.

15-й тур

21 ноября (суббота)

«Краснодар» — «Тамбов» (14.00)

«Ахмат» — «Зенит» (16.30)

«Локомотив» — «Арсенал» (19.00)

«Спартак» — «Динамо» (19.00)

22 ноября (воскресенье)

ЦСКА — «Сочи» (14.00)

«Ротор» — «Урал» (16.30)

«Рубин» — «Ростов» (19.00)

23 ноября (понедельник)

«Уфа» — «Химки» (17.00)

РПЛ представила календарь чемпионата до конца 2020 года

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25694.html

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