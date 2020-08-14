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Матч «Рубин» — «Тамбов» перенесен на 30 августа

16:09
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Матч 6-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Тамбов» перенесен с 29 на 30 августа в связи с празднованием Дня Республики Татарстан.

Как информирует пресс-служба лиги, руководство республики предложило приурочить встречу к празднованию Дня Республики Татарстан. Казанский клуб обратился в РПЛ с просьбой перенести игру с 29 на 30 августа.

Лига утвердила новую дату матча 6-го тура между «Рубином» и «Тамбовом»: он состоится 30 августа, начало в 18:00.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25344.html

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