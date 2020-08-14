Матч «Рубин» — «Тамбов» перенесен на 30 августа
16:09
Матч 6-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Тамбов» перенесен с 29 на 30 августа в связи с празднованием Дня Республики Татарстан.
Как информирует пресс-служба лиги, руководство республики предложило приурочить встречу к празднованию Дня Республики Татарстан. Казанский клуб обратился в РПЛ с просьбой перенести игру с 29 на 30 августа.
Лига утвердила новую дату матча 6-го тура между «Рубином» и «Тамбовом»: он состоится 30 августа, начало в 18:00.
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