Матч 6-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Тамбов» перенесен с 29 на 30 августа в связи с празднованием Дня Республики Татарстан.

Как информирует пресс-служба лиги, руководство республики предложило приурочить встречу к празднованию Дня Республики Татарстан. Казанский клуб обратился в РПЛ с просьбой перенести игру с 29 на 30 августа.

Лига утвердила новую дату матча 6-го тура между «Рубином» и «Тамбовом»: он состоится 30 августа, начало в 18:00.