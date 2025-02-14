Илич не перейдет в «Спартак»

Полузащитник «Торино» Иван Илич не перейдет в «Спартак», сообщает Legalbet.

По сведениям источника, спортивный директор московского клуба Франсис Кахигао осознает риски в связи с травматичностью 23-летнего серба, а также с финансовой ответственностью.

2 февраля стало известно, что красно-белые могут приобрести хавбека итальянского клуба за 20 миллионов евро.

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года, за это время он отметился 7 голами и 6 результативными передачами в 61 встрече. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.