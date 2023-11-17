Масалитин заявил, что ЦСКА не умеет работать с молодежью

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин высказался о перспективах молодых игроков московской команды.

«У ЦСКА большие проблемы с молодыми игроками. Ребята бояться ошибаться, как мне кажется. Стоит им совершить какую-то ошибку, то появляется вариант с глубоким запасом или арендой. Аренда для молодых может пойти на пользу, но можете так сразу назвать несколько игроков ЦСКА, которым недавно шла на пользу аренда? Возьмем, например, Яковлева. Его карьера уже пошла вниз, я даже не знаю, что его ждет в будущем. Он сейчас в «Химках», но играет мало. После возвращения у него не будет много шансов, чтобы закрепиться в ЦСКА. Зачем его отдавали в аренду? Парень ведь перспективный, он бы мог успешно подменять Заболотного. В первой лиге нужно возмужать и постоянно играть, а Яковлев сейчас этого не делает. Кому он будет нужен в ЦСКА после возвращения из такой аренды?» — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина.

В текущем сезоне 21-летний Владислав Яковлев провел 7 матчей за «Химки» в первой лиге и отметился 2 голами. Он ушел в аренду в подмосковный клуб зимой 2023 года.

ЦСКА после 15 туров занимает пятое место в чемпионате России. На счету армейцев 25 очков.