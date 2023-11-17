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Сегодня, 21:38

Булыкин считает, что Чалов и Тюкавин не смогут догнать Кассьерру в гонке бомбардиров

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о гонке бомбардиров в РПЛ.

«В чем секрет Кассьерры? В сильном клубе всегда забивать легче. Думаю, что Матео выиграет гонку бомбардиров. А на втором месте будет, наверное, Чалов. Мне бы очень хотелось, чтобы наши отечественные ребята побеждали, но пусть в этом сезоне хотя бы кто-то из них займет второе место. Тюкавин тоже подает большие надежды, у него есть шансы на второе место. Но Кассьерру им, наверное, уже не догнать. Думаю, Матео еще прилично забьет в этом сезоне, ведь у него наверняка будет много моментов для этого», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

На данный момент в гонке бомбардиров чемпионата России лидирует форвард «Зенита» Матео Кассьерра, на счету которого 12 голов. Джон Кордоба из «Краснодара» идет на втором месте (7). Представляющий ЦСКА Федор Чалов — третий (7), Эдуард Сперцян («Краснодар») — четвертый (7). У нападающего «Динамо» Константина Тюкавина 6 голов и 5-я строчка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-chalov-i-tyukavin-ne-smogut-dognat-kass-erru-v-gonke-bombardirov/
Дмитрий Булыкин
Матео Кассьерра
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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