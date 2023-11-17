Юран удивился, что главный тренер сборной Армении Петраков не смотрит матчи Севикяна за «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал слова главного тренера сборной Армении Александра Петракова о позиции полузащитника Эдгара Севикяна.

Ранее Петраков заявил, что в «Пари НН» Севикяна неправильно используют на позиции центрального нападающего.

«Петраков сказал, что мы в клубе используем Севикяна на позиции центрфорварда? Странно, конечно, что тренер сборной не следит за матчами своего подопечного в клубе. Тогда Петраков заметил бы, что Эдгар у нас ни разу не играл центральным нападающим. На эту позиции у нас есть Зе Турбо, Кутателадзе, до этого Сулейманов играл. Но точно не Севикян (смеется).

А если серьезно, Эдгар у нас действует на позиции атакующего полузащитника. И лишь после того, как мы нашли ему эту позицию на поле, он стал показывать полезную и результативную игру и получил, кстати, приглашения в сборные России и Армении. В итоге выбрал армянскую сборную, это его право. Но я не понимаю его слов о том, что в сборной любой игрок должен выкладываться на свой максимум. А что, в клубе этого не требуется? Думаю, что Эдгар неправильно выразился и имел в виду другое. Спишем это на трудности перевода с армянского на русский", — цитирует Юрана Sport24.

Севикян перешел в «Пари НН» в июле 2022 года на правах свободного агента. Контракт 22-летнего футболиста с нижегородским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Матч между сборными Армении и Уэльса пройдет в субботу, 18 ноября. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

На данный момент Армения занимает 4-е место в группе D, набрав 7 очков за 6 игр.