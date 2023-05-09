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Сегодня, 13:34

Масалитин заявил, что ЦСКА надо завоевать FONBET Кубок России и второе место РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от выступлений московского клуба в заключительной части РПЛ и в финале FONBET Кубка России.

«ЦСКА надо выигрывать все, что они могут в этом сезоне — и второе место РПЛ, и Кубок России. Нельзя эти турниры делить и как-то распределять концентрацию, а то потом это в дальнейшем скажется. Во-первых, у армейцев впереди «Торпедо», которое обречено на вылет. Поэтому игра с автозаводцами вдвойне опасна, ведь в прошлой игре ЦСКА недооценил черно-белых и проиграл. Сейчас армейцам будет чуть полегче — не будет дополнительных игр на Кубок. Есть время отдохнуть и восстановиться. Плохо, что у ЦСКА нет такой обоймы, как у «Зенита». У них люди выходят и золотые мячи забивают. Армейцы себе такого позволить не могут, у них каждая игра — финал, который надо выиграть. Сейчас нужно полностью сконцентрироваться и везде побежать. И не надо матчи со «Спартаком», «Торпедо» и Суперфинал делить. На каждую игру надо выходить с одинаково высокой концентрацией. Отсюда будут вырабатываться морально-волевые качества, а это необходимо для повышения мастерства», — приводит слова Масалитина Metaratings.ru.

ЦСКА после 26 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком. Команда пробилась в Суперфинал FONBET Кубка России, где сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Урал».

Источник: https://metaratings.ru/news/masalitin-cska-nado-zavoevat-i-kubok-rossii-i-vtoroe-mesto-v-rpl-249647/
Валерий Масалитин
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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