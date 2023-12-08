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Масалитин: «Молодым российским футболистам нужно пробовать себя в Европе»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями о перспективах российских футболистов в Европе.

«Я бы посоветовал нашим молодым ребятам попробовать себя там, даже и в аренде. Если есть шанс поиграть в Европе хотя бы полгода, то им стоит воспользоваться. Давайте возьмем в пример того же Чалова, которому на пользу пошла аренда в «Базеле». Да, может не получиться, но ведь всегда можно вернуться в Россию. С помощью аренды футболист будет иметь возможность вернуться в свой клуб, если не получится заиграть в Европе. Зарубежная аренда — это хорошая практика, которую, к сожалению, редко используют наши клубы для развития своих игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина.

В настоящее время в ведущих европейских чемпионатах выступают такие российские футболисты, как Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Алексей Миранчук («Аталанта»).

57-летний Масалитин является чемпионом СССР (1991), обладателем Кубка СССР (1991) и Кубка Туркменистана (1997).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-masalitin-molody-m-rossijskim-futbolistam-nuzhno-probovat-sebya-v-evrope/
Валерий Масалитин
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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9.12 16:30
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 - : -
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