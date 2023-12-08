Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 20:39

«Локомотив» — «Урал»: судья правильно не наказал Морозова пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
1/3

На 53-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Урал» судья Артем Чистяков принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота железнодорожников. В том эпизоде в штрафной площади московской команды произошел контакт мяча с правой рукой Евгения Морозова.

Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции

Арбитр с его позиции хорошо видел случившееся и мог его правильно оценить. Рука игрока «Локомотива» находилась в естественном положении, висела вдоль тела. Он сделал ей движение назад, пытаясь убрать руку и избежать контакта с мячом.

Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции

Оснований для пенальти нет.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
11
0
Читайте также
Фанаты «Сантоса» устроили беспорядки после вылета во вторую лигу Бразилии
«Будем стараться выйти в первую лигу». Интервью главного тренера крымского «Рубина»
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
МВД РФ объявило в розыск журналистку Гессен
Соседка назвала возможный мотив открывшей в брянской школе стрельбу девочки
В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Гол Морозова принес «Локомотиву» победу над «Уралом»
Масалитин рассказал о влиянии системы «осень-весна» на игру команд РПЛ в еврокубках
Биджиев считает, что «Краснодар» победит ЦСКА
ЭСК РФС: Кукуляк верно не удалил Беришу в матче со «Спартаком»: «Члены комиссии не считают действия игрока агрессивными»
Колосков объяснил, почему «Динамо» не может рассчитывать на победу в РПЛ
«Локомотив» — «Урал»: хозяева выигрывают после первого тайма
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гафин — о том, что Аршавин может подглядеть секреты «Динамо»: «Только если рецепт спагетти в столовой»

Масалитин: «Молодым российским футболистам нужно пробовать себя в Европе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости