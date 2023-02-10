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Сегодня, 13:45

Марков заявил, что в РПЛ не нужен лимит на легионеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Факела» Евгений Марков выступил за отмену лимита на легионеров в РПЛ.

«Считаю, что лимит на легионеров не нужен. Должна быть конкурентоспособная среда. Кто лучше, тот играет. Нет ли опасений, что тогда все команды РПЛ будут, как «Зенит», с восемью легионерами в составе? Так, к сожалению, не получится. Для того чтобы привести восемь качественных легионеров, нужны большие деньги, а они есть не у всех», — приводит слова Маркова «РБ Спорт».

С сезона-2022/2023 в РПЛ действует лимит на легионеров по формуле «13+12»: в заявке каждой команды дозволяется иметь 13 иностранных футболистов и не менее 12 игроков с российским паспортом. На поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-markov-limit-na-legionerov-ne-nuzhen-rpl/
Евгений Марков
Футбол
РПЛ
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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