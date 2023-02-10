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Сегодня, 13:48

Агент Батырева заявил, что Бердыев рассчитывает на футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Амира Батырева, рассказал о будущем игрока в команде.

«Могу сказать, что Курбан Бердыев рассчитывает на Батырева, он неплохо себя проявил в матче против «Ростова». Да, не без ошибок, но в целом он сыграл здорово. Это касается Шипунова и Мартового — «Сочи» рассчитывает на них. Тренер видит в них потенциал. Они работают, тренируются. Все хорошо», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Летом 2022 года все три игрока перешли в «Сочи» из «Твери». На троих у игроков в сумме 11 сыгранных за команду матчей в чемпионате России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-berdy-ev-rasschity-vaet-na-baty-reva/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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