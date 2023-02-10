В «Нижнем Новгороде» раскрыли детали контракта Глушакова

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о сроках контакта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Контракт до конца сезона с опцией продления еще на один сезон», — сказал Измайлов «СЭ».

В начале января 36-летний футболист расторг контракт с «Химками» по соглашению сторон. 24 января «Нижний Новгород» объявил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду.

Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.