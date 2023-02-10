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Сегодня, 13:35

В «Нижнем Новгороде» раскрыли детали контракта Глушакова

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Денис Глушаков.
Фото ФК «Нижний Новгород»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о сроках контакта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Контракт до конца сезона с опцией продления еще на один сезон», — сказал Измайлов «СЭ».

В начале января 36-летний футболист расторг контракт с «Химками» по соглашению сторон. 24 января «Нижний Новгород» объявил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду.

Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Денис Глушаков
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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Ростов – Локомотив
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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