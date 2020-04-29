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Марко Трабукки: «Цены на россиян не вырастут»

13:15

Известный агент Марко Трабукки в эфире «СЭ» рассказал о влиянии коронавируса на российский футбольный рынок.

— От клубов в чемпионате России я не ожидаю хорошего усиления из сильных европейских чемпионатов, поэтому уровень РПЛ будет продолжать падать, что происходит в последние годы. Большинство клубов должно избавиться от легионеров из-за лимита, который не позволит экспериментировать. Цены на россиян не вырастут из-за пандемии и финансовых сложностей всех российских клубов. На внутренний рынок придут несколько достойных футболистов из Белоруссии и Казахстана, но они не будут на лидирующих позициях.

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