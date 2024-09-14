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Сегодня, 19:15

Алдонин считает, что ЦСКА владел преимуществом в матче против «Зенита»

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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин в комментарии для «СЭ» объяснил поражение армейцев в матче с «Зенитом» (0:1) в рамках 8-го тура РПЛ.

«Могу сказать, что ЦСКА владел преимуществом, особенно в первом тайме, но, к сожалению, в концовке того же тайма «Зенит» смог реализовать один свой момент. У армейцев были хорошие подходы, моменты, выигрывали много единоборств, но, к сожалению, результат таков — 0:1. ЦСКА был хорош, но «Зениту» хватило провести всего одну хорошую фланговую атаку, где Роша выпрыгнул, а нападающий Лусиано этим воспользовался. В таких матчах всего один эпизод может решить исход встречи. Кто-то недосмотрел в одном моменте, соперник получил преимущество в атаке и реализовал момент. Жаль, что сегодня это было не на стороне армейцев», — сказал Алдонин «СЭ».

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.

Денис Сафронов

Евгений Алдонин
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Лусиано Гонду
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«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
3
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
12
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
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14.09 14:15
Факел – Пари НН
 0 : 0
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ЦСКА – Зенит
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Алексей Батраков

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Мирлинд Даку

Рубин

 5
П
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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

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 6 1 1
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