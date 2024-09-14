Алдонин считает, что ЦСКА владел преимуществом в матче против «Зенита»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин в комментарии для «СЭ» объяснил поражение армейцев в матче с «Зенитом» (0:1) в рамках 8-го тура РПЛ.

«Могу сказать, что ЦСКА владел преимуществом, особенно в первом тайме, но, к сожалению, в концовке того же тайма «Зенит» смог реализовать один свой момент. У армейцев были хорошие подходы, моменты, выигрывали много единоборств, но, к сожалению, результат таков — 0:1. ЦСКА был хорош, но «Зениту» хватило провести всего одну хорошую фланговую атаку, где Роша выпрыгнул, а нападающий Лусиано этим воспользовался. В таких матчах всего один эпизод может решить исход встречи. Кто-то недосмотрел в одном моменте, соперник получил преимущество в атаке и реализовал момент. Жаль, что сегодня это было не на стороне армейцев», — сказал Алдонин «СЭ».

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.

Денис Сафронов