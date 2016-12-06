Марко Девич: "Вторая часть сезона должна быть на 50 процентов лучше"

Нападающий "Рубина" Марко Девич после матча 17-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:2) выразил уверенность в том, что вторую часть сезона команда проведет лучше, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам футболиста, процесс адаптации для иностранцев не может быть коротким.

– Как оцените первую часть сезона для "Рубина"?

– Сами помните, как мы тяжело вкатывались в чемпионат. Было большое давление. Все ждали, что мы сразу начнем показывать результат. И лишь в последних шести-семи играх прошла адаптация футболистов и тренера. Мы лучше понимаем друг друга, пошли победы. Думаю, вторая часть должна быть еще на 50 процентов лучше, чем первая. Все же процесс адаптации для иностранцев не настолько короткий.