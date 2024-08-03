Маркиньос рассказал о роли Станковича в его переходе в «Спартак»

Новичок «Спартака» Маркиньос ответил на вопрос о том, повлияла ли фигура главного тренера красно-белых Деяна Станковича на его переход в московский клуб.

«Конечно. Станкович — отличный тренер, очень его уважаю. Он сильно помог мне в «Ференцвароше». Он мне позвонил, мы поговорили, обсудили разные вопросы. В основном «Спартак», конечно. Поговорили о моем переходе. Я сказал, что готов приехать и рад тому, что он хочет видеть меня в команде», — цитирует Маркиньоса официальный сайт «Спартака».

«Спартак» объявил о подписании контракта с 24-летним бразильцем 3 августа. Его соглашение рассчитано на три года. Сообщалось, что красно-белые перехватили вингера у «Локомотива».

С февраля 2022 года Маркиньос играл за «Ференцварош». На его счету 97 проведенных матчей за команду, в которых он забил 14 голов и сделал 26 результативных передач.

5 августа «Спартак» дома сыграет против «Крыльев Советов» в 3-м туре РПЛ. Начало — в 20.00 по московскому времени.