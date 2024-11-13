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Сегодня, 07:30

Тренер «Динамо» — о стажировке Мостового: «Смотрел за тренировками и немного поговорил с Марцелом. На этом все»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Марио Личка, младший брат и помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о стажировке Александра Мостового в клубе.

— Многих фанатов интересует тема стажировки Мостового в «Динамо». Как можете оценить его тренерские навыки?

— Я не знаю его как тренера. Знаю лишь как игрока в падел. Мы играли вместе!

— Он хорош?

— Да, очень!

— Мостовой также заявлял, что Гусев его боится в этом отношении.

— Нет-нет, Гусев играет еще лучше. Но как тренера, повторюсь, Мостового я не знаю. Он проходит обучение на тренерскую лицензию. Когда Александр получит ее, покажет [навыки] в каком-либо клубе. Посмотрим.

— Спрашивал ли он у вас что-либо во время стажировки?

— Нет-нет. Он смотрел за нашими тренировками и немного поговорил с Марцелом. На этом все.

— То есть ничего особенного.

— Да, ничего такого.

— Знаете, что «Спартак» отказал ему в стажировке, а теперь Мостовой прошел ее у вас? Видели его представление в образе царя?

— Я знаю, что ему отказали в «Спартаке». Но это их проблемы. Я думаю, любой, кто хочет посмотреть на наши тренировки, может это сделать.

Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо». Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России проходит обучение на тренерскую лицензию.

Александр Мостовой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марио Личка
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