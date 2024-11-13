Ненахов: «Всем доволен в «Локомотиве»
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов оценил свою игру в сезоне-2024/25 за московскую команду.
«У меня в «Локомотиве» все отлично. Играю в составе во всех матчах, приношу пользу команде. Поэтому для себя лично считаю, что провожу отличный сезон. Всем доволен. Лучший ли это сезон в карьере? Прошлый в целом был такой же, я всегда играл. Поэтому считаю, что последние два сезона получились сильными», — цитирует Legalbet Ненахова.
В этом сезоне 25-летний Ненахов сыграл 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Источник: Legalbet
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|1
|3
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|
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|3
|3
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|30
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|
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|3
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|
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|9
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|
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|Химки
|15
|2
|6
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|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
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|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
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|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
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|16-30
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|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
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Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
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Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
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Крылья Советов
|11
|1
|3
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