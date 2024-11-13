Альшин: «Батраков — главный прорыв этого сезона»
Нападающий «Факела» Ильнур Альшин оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в сезоне-2024/25.
«Батраков — молодой парень, молодец. У него уже много результативных действий, он забивает и отдает. Вопросов по его игре вообще нет. Видно, что у него есть много хороших качеств. Батраков — главный прорыв этого сезона. Желаю ему удачи, и главное — обойтись без травм», — цитирует Legalbet Альшина.
19-летний Батраков лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. В 14 матчах он забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.
Источник: Legalbet
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|33-7
|36
|
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|15
|11
|1
|3
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|34
|
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|Динамо
|15
|9
|3
|3
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|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
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|28
|
6
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|15
|8
|3
|4
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|27
|
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|19
|
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|15
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|5
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|17
|
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|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
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|
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|4
|3
|8
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|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
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|15
|3
|3
|9
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|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
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|1
|5
|9
|16-30
|8
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|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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