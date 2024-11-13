Альшин: «Батраков — главный прорыв этого сезона»

Нападающий «Факела» Ильнур Альшин оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в сезоне-2024/25.

«Батраков — молодой парень, молодец. У него уже много результативных действий, он забивает и отдает. Вопросов по его игре вообще нет. Видно, что у него есть много хороших качеств. Батраков — главный прорыв этого сезона. Желаю ему удачи, и главное — обойтись без травм», — цитирует Legalbet Альшина.

19-летний Батраков лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. В 14 матчах он забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.