Личка — о поражении от «Зенита»: «Динамо» должно было забирать минимум одно очко»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» (0:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

«К сожалению, когда ты играешь такие большие игры, и твоя реализация ноль процентов, то не можешь победить. Мы сегодня провели достаточно хорошую, дисциплинированную встречу. Можно сказать, мы создали достаточно проблем сопернику. У них были возможности забить гол в первом тайме, но у нас тоже возникали ситуации, в которых могли решать исход матча. Мы хотели действовать активно и атаковать. Очки остаются здесь. Это наша ошибка. Мы должны были забирать минимум одно очко», — сказал Личка после матча.

В следующем туре РПЛ бело-голубые примут «Крылья Советов». Матч пройдет 17 августа.