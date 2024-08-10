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Сегодня, 20:11

Личка — о поражении от «Зенита»: «Динамо» должно было забирать минимум одно очко»

Алексей Михайлов
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» (0:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

«К сожалению, когда ты играешь такие большие игры, и твоя реализация ноль процентов, то не можешь победить. Мы сегодня провели достаточно хорошую, дисциплинированную встречу. Можно сказать, мы создали достаточно проблем сопернику. У них были возможности забить гол в первом тайме, но у нас тоже возникали ситуации, в которых могли решать исход матча. Мы хотели действовать активно и атаковать. Очки остаются здесь. Это наша ошибка. Мы должны были забирать минимум одно очко», — сказал Личка после матча.

В следующем туре РПЛ бело-голубые примут «Крылья Советов». Матч пройдет 17 августа.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
7
3
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
8
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
9
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
10
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
11
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
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