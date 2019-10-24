Марат Сафин: «Каррера сделал «Спартак» чемпионом? Раз в год и палка стреляет»

Бывший теннисист Марат Сафин — о работе Массимо Карреры, который ранее был главным тренером «Спартака» и привел команду к чемпионству.

— Каррера сделал «Спартак» чемпионом спустя 16 лет, и он прижился.

— Ну раз в год и палка стреляет. Еще год, и все ненавидели бы Карреру, и порезали его на ремни. Можно говорить, что тренер прижился, если он работает 5-7 лет. Гвардьола тренирует «Манчестер Сити» четвертый сезон, а у нас болтаются туда-сюда, никто сделать ничего не может. (Сергей Егоров, Михаил Потапов)

Полностью интервью Марата Сафина — скоро в «СЭ»