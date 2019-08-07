Мамин перешел из "Спартака" в "Урал"

Защитник Артем Мамин стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Спартак".

Сообщается, что с футболистом заключен долгосрочный контракт. Условия сделки не разглашаются.

Новичок будет выступать под четвертым номером. Уже завтра он проведет первую тренировку в составе новой команды.

По данным Transfermarkt, 22-летний футболист покинул "Спартак" по окончании прошлого сезона как свободный агент. В прошлом сезоне он провел один матч в Олимп-Кубке России за первую команду красно-белых, а также 23 матча за "Спартак-2" (один гол).

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