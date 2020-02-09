Мамаев заявил, что его преследует неадекватная женщина

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что него преследует женщина, которая ведет себя неадекватно. Он сказал, что эту женщину зовут Ника Гусейнова. Обращение футболиста в stories Instagram опубликовала его жена Алана Мамаева.

«Ребята, всем привет. Хочу подтвердить информацию, которую Алана, я так понимаю, уже выставила чуть-чуть, по поводу Ники Гусейновой, — сказал Мамаев. — Это вообще человек какой-то невменяемый. Она уже несколько месяцев преследует нашу семью, постоянно на всех порталах обсуждает ее.

В течение месяца мы с Аланой выяснили все. Вчера уже просто дошло до какого-то безумия — она мне позвонила в номер. Не знаю, что она хотела. В 12 часов ночи на номер, который находится в отеле. Не знаю, каким образом нас соединили.

Видно, у человека не все в порядке с головой, это мое мнение. Она просто живет не своей жизнью, а полностью только нашей. Постоянно пытается сделать так, чтобы у нас все было плохо. Я даже не знаю, что сказать. Я первый раз с таким встречаюсь. Но человек реально невменяемый".

31-летний Павел Мамаев в нынешнем сезоне пока не играл в официальных матчах за «Ростов». Он подписал контракт с клубом после выхода из тюрьмы.