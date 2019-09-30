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Мамаев заверил, что не боится возвращаться в футбол

15:56
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, ранее выступавший за «Краснодар», сказал, что не испытывает страха в связи с будущим возвращением в футбол. Он также выразил уверенность, что у него все будет хорошо.

— Рассказывай, что мы будем делать дальше?

— Пока еще не знаю.

— Как будешь восстанавливать физическую форму?

— Дискомфорта нет, потому что я не тренировался на том уровне, на котором я был. В физическом плане чувствую себя нормально.

— Боишься начинать?

— Нет. Мы каждый день там в футбол играли.

— Нет страха, что ты не тот, что был?

— Нет. Вообще ничего такого.

— Может, есть дополнительная мотивация?

— У меня сейчас такое состояние, когда я вообще не переживаю. Уверен, что все будет хорошо.

— Ну конечно — я же с тобой.

— Ну да, наверное, — сказал Мамаев в интервью каналу своей супруги Аланы «Пластика» на Youtube.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=DY_xn-VtJ3s

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