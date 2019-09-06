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Мамаев перед УДО изготовил иконостас

15:44
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Футболист Павел Мамаев изготовил в столичном СИЗО «Бутырка» иконостас и передал его в дар изолятору.

— Павел Мамаев регулярно посещал службы храма изолятора, — цитирует ТАСС адвоката полузащитника Игоря Бушманова. — Он соорудил вместе с сокамерником в камере большой иконостас на 20 икон, который передал в дар СИЗО «Бутырка».

Мамаев в СИЗО постоянно посещал спортзал, выступил одним из инициаторов, организаторов и активных участников спортивного мероприятия на территории изолятора 14 февраля этого года, за что был поощрен благодарностью учреждения.

Мамаев вместе с Александром Кокориным выйдут на свободу по УДО 17 сентября, если за 10 суток с принятия соответствующего решения за это время не поступит апелляция со стороны представителя прокуратуры или вышестоящего прокурора.

Дополнительная информация

https://tass.ru/obschestvo/6853945

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