Мамаев перед УДО изготовил иконостас

Футболист Павел Мамаев изготовил в столичном СИЗО «Бутырка» иконостас и передал его в дар изолятору.

— Павел Мамаев регулярно посещал службы храма изолятора, — цитирует ТАСС адвоката полузащитника Игоря Бушманова. — Он соорудил вместе с сокамерником в камере большой иконостас на 20 икон, который передал в дар СИЗО «Бутырка».

Мамаев в СИЗО постоянно посещал спортзал, выступил одним из инициаторов, организаторов и активных участников спортивного мероприятия на территории изолятора 14 февраля этого года, за что был поощрен благодарностью учреждения.

Мамаев вместе с Александром Кокориным выйдут на свободу по УДО 17 сентября, если за 10 суток с принятия соответствующего решения за это время не поступит апелляция со стороны представителя прокуратуры или вышестоящего прокурора.