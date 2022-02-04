Агент Фомина: «Если «Динамо» пробьется в еврокубки, а сборная — на ЧМ, интерес из Европы увеличится кратно»

Александр Маньяков, агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина рассказал об интересе из Европы к игроку.

«То, что есть интерес к Фомину из Европы, это чисто моя работа, — цитирует агента «Комсомольская правда». — У Дани есть желание попробовать себя в сильном европейском чемпионате. Когда он переходил из «Уфы» в «Динамо», мы это с руководителями клуба обсуждали. Пришли к тому, что в контракте у игрока сумма выкупа для ухода в российский клубы не проставлена. То есть «Динамо» при трансфере в России имеет право требовать любую сумму. А при переходе в Европу такую опцию прописали.

Какая сумма? Не имею права говорить. Но указаны порядка 10 ведущих европейских чемпионатах, для которых такая опция прописана. На Европу в «Динамо» смотрят положительно. Когда мы все это обсуждали, Дмитрий Александрович Гафин (советник председатель Cовета директоров «Динамо» Юрия Соловьева), сказал, что, помимо задач, которые стоят перед клубом, еще очень важно, чтобы Европа видела, «Динамо» — топ-клуб, там играют футболисты, которые дорастают до этого уровня.

Очень важно, чтобы «Динамо» попало в еврокубки и удачно там выступило. И нам очень важны сейчас игры за сборную. Если Даниил себя проявит в мартовских играх, и национальная команда пробьется в Катар, думаю, вероятность его хода летом возрастет кратно. «Кристал Пэлас» внимательно следит за ним".

24-летний Даниил Фомин в текущем сезоне провел 19 матчей за «Динамо» и забил семь мячей при трех голевых передачах.