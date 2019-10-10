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Малком успешно прооперирован. Он выбыл до конца года

10:09
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Нападающий «Зенита» Малком успешно перенес операцию, сообщает сайт клуба. Он не сыграет до зимней паузы в чемпионате России.

Сообщается, что по результатам последнего обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб сине-бело-голубых принял решение прооперировать игрока. Процедура прошла успешно, сегодня Малком возвращается из Финляндии в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе.

22-летний бразилец в текущем сезоне провел два матча за «Зенит». Он перешел в команду из «Барселоны».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-10-10-malkom-uspeshno-prooperirovan-v-finlyandii.htm

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