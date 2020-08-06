Малком рассказал об адаптации в России

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о том, как адаптировался к России по ходу первого сезона в команде из Санкт-Петербурга.

— В целом, я доволен положением дел, — цитирует Marca Малкома. — Прошлый сезон начался неудачно, я получил травму, но вскоре восстановился и начал играть, тогда все стало гораздо лучше. Если говорить о бытовой жизни, то я редко покидаю дом. Я ленивый, люблю остаться дома и поспать. Единственное отличие Санкт-Петербурга от Барселоны — это погода, в Петербурге холоднее.

Моя роль в команде? Не такая, как в «Барселоне», где играют лучшие футболисты мира. В «Зените» тоже хорошие футболисты, но они не так известны. Я приходил в клуб зная, что должен делать разницу и помогать партнерам по команде.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за 40 миллионов евро, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 15 матчах за сине-бело-голубых.