Малком рассказал о переходе в "Зенит"

Новичок "Зенита", нападающий Малком рассказал о переходе в санкт-петербургский клуб. Он также назвал свои цели в новой команде.

– Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом переходе, – приводит пресс-служба клуба слова Малколма. – Своих агентов, тренера, президента клуба, Хавьера, который был с нами в Барселоне и помог договориться командам. Все произошло очень быстро, я очень хочу начать много забивает и радовать болельщиков.

Что касается моих карьерных целей – они в том, чтобы отдавать всего себя на поле, как я всегда и делаю. Помогать команде всем, чем могу, забивать много голов и радовать болельщиков и всех, кто следил за этим трансфертом. А в лиге чемпионов – выложиться на все сто и помочь команде далеко пройти.

Решение было принято очень быстро. Я поговорил с агентами, со своей семьёй и решил, что это будет "Зенит", потому что это большой клуб европейского уровня. И теперь я счастлив. "Зенит" отличная команда. В Европе её знают все. Я здесь, чтобы развиваться, помогать команде и тренерскому штабу отныне и впредь.

2 августа, форвард перешел из "Барселоны" в "Зенит"​. Контракт с бразильцем рассчитан на 5 лет. В прошлом сезоне 22-летний Малком провел за каталонцев 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Ранее Малком выступал за "Бордо" и "Коринтианс". Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

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